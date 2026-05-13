Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной
Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности.
Об этом говорится в заявлении на сайте словацкого финансового управления.
Отмечается, что переходы были закрыты сегодня в 15:00 (17:00 по бакинскому времени).
«Финансовое управление рекомендует общественности следить за актуальной информацией и соблюдать указания управления и полиции. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития ситуации» — добавили в ведомстве.
