Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности.

Об этом говорится в заявлении на сайте словацкого финансового управления.

Отмечается, что переходы были закрыты сегодня в 15:00 (17:00 по бакинскому времени).

«Финансовое управление рекомендует общественности следить за актуальной информацией и соблюдать указания управления и полиции. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития ситуации» — добавили в ведомстве.