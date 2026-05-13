Американцы столкнулись с рекордным скачком цен на еду

В США цены на продукты питания выросли самыми быстрыми темпами за почти четыре года. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP), передает Lenta.ru.

Причинами такой динамики стали неуклонно дорожающие энергоносители в сочетании с тарифами и продолжающимися проблемами в сельском хозяйстве. Особенно резко выросли цены на некоторые ключевые продукты питания, входящие в рацион американцев, включая свежие овощи, фрукты и говядину. Например, помидоры в апреле подорожали на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 40 процентов за последний год.

Что касается популярной в США говядины, то в апреле 2026 года ее стоимость оказалась на 15 процентов выше, чем год назад.

В целом цены на продукты питания выросли более чем на 18 процентов с января 2022 года.