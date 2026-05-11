Первый случай хантавируса во Франции

Французские врачи подтвердили заражение хантавирусом у гражданки страны, эвакуированной с круизного судна MV Hondius.

Об этом сообщила министр здравоохранения Франции Стефани Рист в эфире радиостанции France Inter.

"Анализы на хантавирус дали положительный результат", - сказала она, говоря о женщине, у которой ранее были выявлены симптомы вызываемого вирусом заболевания. Министр подтвердила, что женщина вместе с несколькими другими французами была на борту судна. По ее словам, состояние этой пассажирки ухудшилось за минувшую ночь после возвращения во Францию на самолете 10 мая.

"Пациентка проходит лечение в больнице, специализирующейся на инфекционных заболеваниях, где в палатах принят целый ряд защитных мер, очевидно, для предотвращения распространения вируса", - сказала Рист. Она добавила, что во Франции власти выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обещал, что правительство Франции примет соответствующие меры для защиты населения страны от хантавируса.

Источник: ТАСС