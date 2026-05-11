В Таиланде подтвердили наличие нового коронавируса у летучих мышей

Власти Таиланда подтвердили выявление нового штамма коронавируса у летучих мышей.

Об этом сообщило Министерство цифровой экономики и общества страны со ссылкой на Центр по борьбе с фейковыми новостями (AFNC).

По данным ведомства, вирус был обнаружен в рамках системы мониторинга заболеваний среди диких животных по концепции One Health, предполагающей совместный контроль угроз для людей, животных и окружающей среды.

«В настоящее время заражений среди людей не выявлено», — подчеркнули власти.

Предварительные исследования показывают, что новый вирус обладает меньшим потенциалом распространения и вызывает более лёгкое течение болезни по сравнению с COVID-19. При этом существующие вакцины от COVID-19 способны обеспечивать защиту и от нового штамма. Риск распространения оценивается как низкий.