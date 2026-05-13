Супруга генерала Алиханова также начала адвокатскую деятельность

По информации Modern.az, Салманова принесла присягу адвоката и была принята в члены Коллегии адвокатов Азербайджана.

За свою карьеру юриста Сона Салманова занимала ряд ответственных должностей. Решением Милли Меджлиса 4 июля 1998 года она была назначена судьёй Конституционного суда, а 16 декабря 2005 года — заместителем председателя суда.

Заслуженный юрист завершила свои полномочия на посту заместителя председателя Конституционного суда в 2025 году.

Отметим, что Сона Салманова является супругой бывшего заместителя начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции, генерал-майора юстиции Гусейна Алиханова.

Гусейн Алиханов начал службу в органах юстиции в 2004 году. Сначала он был назначен начальником Главного управления судебных исполнителей Министерства юстиции, а с 2007 по 2018 год занимал должность заместителя начальника Пенитенциарной службы Минюста.