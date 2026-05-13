Посол РФ вызван в МИД Венгрии из-за ударов по Украине

Посол России в Будапеште вызван в Министерство иностранных дел Венгрии после удара Вооруженных сил РФ по западу Украины.

Как передает HVG, об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Правительство Венгрии решительно осуждает атаку дронов на Закарпатье. Глава МИД Венгрии Анита Орбан вызвала посла России в Министерство иностранных дел", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по западным регионам Украины. В результате атаки были поражены жилые здания и критическая инфраструктура в Волынской и Закарпатской областях.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила одну из самых длительных воздушных атак по Украине, применив более 800 дронов.