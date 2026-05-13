 Посол РФ вызван в МИД Венгрии из-за ударов по Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Посол РФ вызван в МИД Венгрии из-за ударов по Украине

First News Media21:40 - Сегодня
Посол РФ вызван в МИД Венгрии из-за ударов по Украине

Посол России в Будапеште вызван в Министерство иностранных дел Венгрии после удара Вооруженных сил РФ по западу Украины.

Как передает HVG, об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Правительство Венгрии решительно осуждает атаку дронов на Закарпатье. Глава МИД Венгрии Анита Орбан вызвала посла России в Министерство иностранных дел", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по западным регионам Украины. В результате атаки были поражены жилые здания и критическая инфраструктура в Волынской и Закарпатской областях.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила одну из самых длительных воздушных атак по Украине, применив более 800 дронов.

Поделиться:
317

Актуально

Мнение

Города будущего - какими им быть? WUF13 в Баку задаст новый вектор мировой ...

Спорт

«Сабах» стал обладателем Кубка Азербайджана, оформив золотой дубль

Общество

В Баку изменена схема движения ряда автобусных маршрутов в связи с WUF13

В мире

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

В мире

Арагчи заявил об атаке на иранское судно в Персидском заливе

Посол РФ вызван в МИД Венгрии из-за ударов по Украине

Макрон получил пощечину от жены из-за переписки с актрисой - СМИ

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Таиланде подтвердили наличие нового коронавируса у летучих мышей

Зеленский готов к встрече с Путиным на нейтральной территории

Судно MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, зашло в порт Канарских островов

Посла Армении вызвали в МИД России

Последние новости

Арагчи заявил об атаке на иранское судно в Персидском заливе

Сегодня, 22:40

«Сабах» стал обладателем Кубка Азербайджана, оформив золотой дубль

Сегодня, 22:20

На Бакинском железнодорожном вокзале внедрят оплату по распознаванию лица

Сегодня, 22:00

Посол РФ вызван в МИД Венгрии из-за ударов по Украине

Сегодня, 21:40

В Масазыре ребёнок издевался над кошкой, пытаясь сбросить её из окна - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

Али Джавадлы стал чемпионом Европы среди спортсменов до 17 лет

Сегодня, 21:05

В Баку изменена схема движения ряда автобусных маршрутов в связи с WUF13

Сегодня, 20:40

Состоялась рабочая встреча представителей Азербайджана и Беларуси в области военной информации - ФОТО

Сегодня, 20:20

Супруга генерала Алиханова также начала адвокатскую деятельность

Сегодня, 20:00

Макрон получил пощечину от жены из-за переписки с актрисой - СМИ

Сегодня, 19:45

Семь азербайджанских каратистов стали чемпионами Европы - ФОТО

Сегодня, 19:30

Азербайджан экстрадировал в Индию обвиняемого в контрабанде 354 кг героина

Сегодня, 19:15

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

Сегодня, 19:00

Во Франции изолировали 1700 пассажиров лайнера из-за вспышки кишечной инфекции

Сегодня, 18:45

Даны поручения по обеспечению устойчивого интернета и мобильной связи на WUF13 - ФОТО

Сегодня, 18:30

SOCAR откроет представительство в Узбекистане

Сегодня, 18:15

Ермак обсуждал с гадалкой политических оппонентов

Сегодня, 18:01

В Баку почтили память народного писателя Эльчина Эфендиева – ФОТО

Сегодня, 17:16

В Баку расследуют потерю зрения пациенткой в Funda Hospital

Сегодня, 17:07

В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:00
Все новости
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40