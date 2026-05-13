Азербайджан экстрадировал в Индию обвиняемого в контрабанде 354 кг героина

First News Media19:15 - Сегодня
Азербайджан экстрадировал в Индию гражданина этой страны, объявленного в международный розыск по обвинению в организации незаконного оборота 354 килограммов героина.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Сингх Прабхдип Гуррадж, 1993 года рождения, был задержан на территории Азербайджана. Позже Бакинский суд по тяжким преступлениям рассмотрел запрос индийской стороны и принял решение о его выдаче.

Экстрадиция была осуществлена на основании двустороннего соглашения о выдаче, подписанного между Азербайджаном и Индией в 2013 году. Обвиняемого под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции передали компетентным органам Индии.

