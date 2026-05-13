Арагчи заявил об атаке на иранское судно в Персидском заливе

First News Media22:40 - Сегодня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об атаке ВМС Кувейта на иранское судно в Персидском заливе.

Об этом Арагчи написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, в ходе инцидента также были задержаны четыре гражданина Ирана.

Арагчи заявил, что это произошло вблизи острова, который, по его утверждению, используется США для действий против Ирана. Он заявил, что эти действия незаконны и способствуют росту напряженности.

Глава МИД Ирана потребовал немедленного освобождения задержанных граждан и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные меры.

