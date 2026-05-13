«Сабах» стал обладателем Кубка Азербайджана, оформив золотой дубль

В финальном матче Кубка команда Валдаса Дамбраускаса обыграла «Зиря» со счётом 2:1.

Футбольный клуб «Сабах» завоевал Кубок Азербайджана и оформил «золотой дубль» в сезоне-2025/2026.

Счёт открылся уже на 4-й минуте — отличился Эрен Айдын. Однако во втором тайме «Сабах» сумел переломить ход игры: на 70-й минуте Мбина восстановил равновесие, а затем Миккельс забил победный гол, принесший трофей своей команде.

Ранее «Сабах» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги Азербайджана. Таким образом, «совы» проводят наиболее успешный сезон в своей истории.