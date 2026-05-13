Bloomberg: Власти Ганы заинтересовались активами «Лукойла» в Гвинейском заливе

Власти Ганы заинтересовались покупкой доли «Лукойла» в нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points.

О возможной покупке активов российской нефтяной компании в африканской стране со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

«Лукойлу» принадлежат 38 процентов в морском нефтяном блоке. Гана намерена приобрести активы попавшей под западные санкции российской компании в Гвинейском заливе. Таким образом она сможет получить больший контроль над будущими объемами добычи в стране.

По данным источников, западноафриканская страна имеет преимущественное право на эту долю после того, как в январе Carlyle Group решила купить большую часть международного портфеля «Лукойла».