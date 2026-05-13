В Масазыре ребёнок издевался над кошкой, пытаясь сбросить её из окна - ВИДЕО

Блогер Салех Насиров сообщил в соцсетях о случае жестокого обращения с животным в поселке Масазыр, напротив 45-го здания жилого комплекса «Гуртулуш 93».

На записи, отправленной ему подписчиком, видно, как ребёнок пугает кошку и пытается выбросить её на улицу.

Гражданин, обратившийся к блогеру, утверждает, что ранее в отношении этого животного уже происходили подобные случаи. По его словам, о данной семье ранее уже ходили разговоры и поступали сообщения о жестоком обращении с кошкой, включая информацию о том, что животное однажды выбросили из окна во двор.