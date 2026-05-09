Зеленский готов к встрече с Путиным на нейтральной территории

Советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона заявил, что глава государства Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте, за исключением Москвы.

Несмотря на то, что 9 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков вновь подтвердил готовность Путина принять Зеленского именно в российской столице, украинская сторона считает такой формат невозможным. Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что для проведения встречи рассматриваются нейтральные площадки, включая США, а также страны Европы или Ближнего Востока. Переговоры на территории Москвы или Киева в текущей ситуации официальным Киевом исключаются.