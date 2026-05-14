Си Цзиньпин заявил Трампу, что в торговых войнах нет победителей

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил находящемуся в Пекине с визитом президенту США Дональду Трампу, что в торговых войнах нет победителей.

"Факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Доме народных собраний в Пекинев рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая.

Источник: РИА Новости