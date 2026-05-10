Судно MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, зашло в порт Канарских островов

Круизное судно MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, зашло в порт Гранадильи, расположенный на острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова), сообщила газета El Pais.

В операции по эвакуации находящихся на лайнере будут участвовать около 350 сотрудников правоохранительных органов. Медики проведут осмотр пассажиров, чтобы убедиться в отсутствии у них симптомов заболевания. Как ожидается, людей группами доставят на лодках на берег, а затем в аэропорт для репатриации. Министерство обороны Испании должно перевезти 14 подданных королевства, находящихся на борту, с Канарских островов в больницу в Мадриде, где их ждет карантин. Предполагается, что именно они первыми покинут судно.

Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей с лайнера. Они также заверили, что прибытие MV Hondius к берегам Канарских островов не несет риск для местного населения. Ожидается, что после завершения процесса эвакуации судно примерно с 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где будет проведена его дезинфекция.

Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.

В апреле лайнер вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане.

