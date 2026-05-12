BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Пять европейских стран отказались от участия в «Евровидении-2026» в знак протеста против допуска Израиля к конкурсу.

Об этом сообщает BBC.

«Хотя в конкурсе 2026 года участвуют 35 стран, телевещательные компании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии в знак протеста против включения Израиля», — отмечает телеканал.

По данным издания, часть стран объяснила бойкот несогласием с военной операцией Израиля в Газе, другие обвинили правительство страны в геноциде.