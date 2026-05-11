Пашинян не видит сейчас необходимости в референдуме о выборе между ЕС или ЕАЭС

Армения остается полноценным членом ЕАЭС, таким же, как и все остальные.

Об этом заявил кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами.

"Мы — полноценный член ЕАЭС и, пока остаемся в его составе, принимаем участие во всех процессах. На данный момент нет необходимости поднимать этот вопрос, и мы не готовимся выносить его на повестку. Референдум будет проведен тогда, когда возникнет объективная необходимость", - сказал он.

Источник: Sputnik Армения