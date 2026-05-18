Бакинский саммит омбудсменов пройдет в июне
В июне в Азербайджане пройдет Бакинский саммит омбудсменов.
Как сообщает Report, информацию распространил Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.
Саммит посвящен теме «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и ответственность».
Мероприятие пройдет 18–19 июня в рамках завершающего этапа «Месяца прав человека», который продлится с 18 мая по 18 июня. Его цель — внести вклад в обсуждение актуальных проблем в области прав человека на международном уровне.
В рамках саммита планируется обмен мнениями и опытом по данной теме, а также принятие Бакинской декларации, которая будет способствовать укреплению международного сотрудничества.
