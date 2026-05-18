Politico: в ЕС усомнились в способности Каи Каллас вести переговоры с Россией

В Европейском союзе считают, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас фактически исключила себя из возможного переговорного процесса с Россией.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам одного из дипломатов, «к сожалению, она исключила себя из числа кандидатов».

Как отмечают три европейских дипломата, основной проблемой называют жесткую антироссийскую позицию Каллас, которая, по их мнению, делает ее участие в диалоге маловероятным.

Ранее президент России Владимир Путин предложил рассмотреть кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве возможного посредника между Москвой и Европой, заявив, что для такой роли не подходят политики, допускавшие резкие высказывания в адрес России.

В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы самостоятельно определят, кто будет представлять их позицию в переговорах.