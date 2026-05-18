 Мадьяр обратится в полицию из-за уничтоженных документов в министерстве
Мадьяр обратится в полицию из-за уничтоженных документов в министерстве

First News Media10:57 - Сегодня
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении подать заявление в полицию после обнаружения в подвале здания Министерства строительства и транспорта мешков с уничтоженными документами.

Как сообщают венгерские СМИ, рядом с ними также были найдены коробки с агитационной продукцией партии «Фидес» бывшего премьер-министра Виктора Орбана, включая листовки и партийные флаги.

По словам Мадьяра, находка может свидетельствовать о незаконном использовании государственных ресурсов в политических целях, а также о возможных нарушениях при финансировании партии. Он отметил, что к расследованию, помимо правоохранительных органов, будет привлечено Государственное контрольно-ревизионное управление.

Глава правительства пообещал информировать общественность о ходе расследования. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.

В свою очередь бывшая статс-секретарь министерства Тюнде Юхас заявила, что мешки, фигурирующие на опубликованных кадрах, не содержали официальных документов, передает Magyar Nemzet. По ее словам, обнаруженная партийная атрибутика была связана с личной деятельностью экс-министра Яноша Лазара, а само ведомство не занималось ее изготовлением или финансированием.

Юхас также пояснила, что вещи остались в подвале из-за ограниченного времени на освобождение здания министерства.

Ранее, в начале мая, Мадьяр объявил о создании нового государственного органа по борьбе с коррупцией, который займется расследованием возможных злоупотреблений государственным имуществом и коррупционных схем за последние два десятилетия.

