В Японии арестовали двух американцев за проникновение в вольер к макаке Панчу

В японской префектуре Тиба полиция задержала двух граждан США по подозрению в незаконном проникновении на территорию зоопарка, а конкретно - в вольер с макаками, где содержится Панч, детеныш макаки, ставший одним из самых популярных животных среди посетителей.

Как сообщают местные правоохранительные органы, задержанными оказались Рейд Джанай Дэйсун и Нил Джабахри Дуан - обоим мужчинам около 20 лет. По версии следствия, в воскресенье Дэйсун перелез через ограждение высотой примерно полтора метра и проник непосредственно на территорию вольера с животными.

При этом, по данным полиции, молодой человек был одет в карнавальный костюм. Его спутник Дуан в это время находился за пределами ограждения и снимал происходящее на камеру.

Сотрудники зоопарка оперативно заметили нарушителей и практически сразу задержали их до прибытия полиции. В отношении обоих мужчин возбуждены дела по обвинению в препятствовании нормальной деятельности учреждения.

Следователи также сообщили, что Дэйсун отказался давать показания в ходе допроса. Дуан, в свою очередь, не признает предъявленные ему обвинения и отрицает причастность к правонарушению.

Из-за произошедшего администрации зоопарка пришлось временно ограничить доступ посетителей к смотровой площадке возле вольера. Кроме того, одно из ранее запланированных мероприятий было отменено в целях безопасности и проведения проверки обстоятельств инцидента.