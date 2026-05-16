На платформу mygov интегрированы новые услуги для автовладельцев и водителей.

Об этом сообщили 1news.az в Агентстве инноваций и цифрового развития Азербайджана (IRIA).

Согласно информации, на единую цифровую платформу перенесён ряд востребованных сервисов и данных Министерство внутренних дел Азербайджана в сфере транспорта. Целью нововведения является упрощение доступа граждан к государственным услугам по принципу «одного окна».

Теперь пользователям больше не нужно переходить между различными сайтами и приложениями — основные транспортные сервисы доступны непосредственно через платформу «mygov».

В частности, для граждан стали доступны следующие функции:

* получение справки о нахождении транспортного средства в розыске или под арестом (обременением);

* онлайн-замена водительского удостоверения;

* оформление справки о повреждении транспортного средства;

* просмотр информации о техническом осмотре автомобиля.

Отмечается, что процесс замены водительского удостоверения полностью оцифрован. Пользователи могут проверить свои данные, выбрать фотографию, указать пункт выдачи документа, оплатить госпошлину онлайн и получить уведомление о готовности новых прав.

Новые услуги доступны в мобильном приложении «mygov» в разделе «Услуги» → «Транспорт», а на веб-портале — через раздел Министерство внутренних дел Азербайджана. Информация о техосмотре размещена в разделе «Данные».

Скачать мобильное приложение «mygov» можно по ссылке: mygov App.