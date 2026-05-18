Хикмет Гаджиев: Будущие контуры глобальной городской повестки формируются в Азербайджане - ВИДЕО
«Несмотря на последствия изменения климата и капризы погоды, WUF13 стартует с масштабной пресс-конференции», - написал помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети X.
«Будущие контуры глобальной городской повестки формируются в Азербайджане. Самый крупный WUF в истории — с участием более 40 000 человек», - подчеркнул он.
Отметим, что сегодня в Баку проходит второй день 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13).
Именно сегодня в истории форума впервые состоится Саммит лидеров, который станет одной из ключевых площадок для обсуждения будущего современных городов.
В течение дня запланированы и другие важные мероприятия.
Despite the impacts of climate change and the whims of the weather, WUF13 is kicking off with a large-scale press conference. The future contours of the global urban agenda are being shaped in Azerbaijan. The biggest ever WUF with more than 40.000 participants. pic.twitter.com/IKQk8FSs82 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 18, 2026