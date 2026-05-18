Халук Левент: Город должен дарить людям счастье и комфорт

Азербайджан в дни разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году проявил себя как братская страна, оказав большую поддержку.

Об этом журналистам сказал турецкий певец Халук Левент, выступивший с концертной программой на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Мы получили огромную помощь от азербайджанских братьев. Могу сказать это совершенно искренне. Мы благодарны азербайджанскому народу. Во время землетрясения вы оказали нам очень большую поддержку, пришли на помощь и дали почувствовать, что мы братья», - подчеркнул он.

По словам Левента, в пострадавших от землетрясения городах Турции продолжаются восстановительные работы.

«Работы продолжаются. Там работают все государственные структуры. Каждый прилагает усилия, чтобы вновь поставить эти города на ноги. Верю, что в ближайшее время мы вернемся к прежней жизни», - отметил певец.

Левент также затронул тему градостроительства и концепции безопасных городов, подчеркнув важность качественной инфраструктуры.

«Без здоровой инфраструктуры невозможно построить безопасный город. Здания, возведенные в соответствии с законами и нормативами, крайне важны для красоты и безопасности городов. Если город не дает людям счастья и комфорта, то это бездушный и мертвый город. Необходимо строить города, где люди могут свободно дышать и где защищена окружающая среда», - сказал он.

Источник: Report