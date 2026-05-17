 В рамках WUF13 состоялась совместная сессия открытия ассамблей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
First News Media16:25 - Сегодня
В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) состоялась совместная сессия открытия ассамблей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сессия, модератором которой выступает консультант и главный эксперт Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по взаимодействию с заинтересованными сторонами Адитья Кумар, посвящена теме «Как мы можем превратить общие приоритеты в импульс для коллективных действий?».

Мероприятие сочетает в себе сторителлинг, диалог высокого уровня и интерактивное участие для выявления общих приоритетов и стимулирования первоначальных обязательств. В эпоху, характеризующуюся растущими трудностями в сфере жилищного обеспечения, климатическим давлением и углубляющимся неравенством, это открытие выходит за рамки официальной церемонии, активизируя участников как силу, вносящую прямой вклад в итоговые результаты форума.

Выступая на сессии, национальный координатор WUF13, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев сказал, что происходящий сегодня в мире кризис в сфере расселения связан не только со зданиями, это связано с безопасностью людей и доступностью возможностей. Этот вопрос, напрямую связанный с климатом, включает в себя и будущую устойчивость. Поэтому Всемирный форум городов - крайне важен.

Он отметил, что WUF представляет здесь различные заинтересованные стороны. Основная сильная сторона форума заключается в том, что мы должны продвигать инклюзивный подход. Это объединяет различные слои общества как равноправных людей и партнеров. Ассамблеи представляют наши самые сильные ценности. Форум объединяет голоса женщин, детей, молодежи и гражданского общества. Группы управления местными органами власти также должны быть вовлечены во все эти дискуссии, чтобы обобщить результаты WUF13.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах поблагодарила всех партнеров, внесших вклад в организацию 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), особенно Азербайджан. Это делает работу ассамблеи значимой.

По ее словам, WUF13 - глобальная платформа, которая крайне важна для решения проблем градостроительства. «Принимающие участие в форуме представители государств, гражданских обществ и другие участники поделятся видением будущего урбанизации. Дискуссии будут вдохновлять эти процессы. Кроме того, важно участие здесь бизнес-общин. Форум является важной платформой для создания новых альянсов», - подчеркнула она.

Глава правительства города Мехико Клара Бругада, выступая на мероприятии, отметила, что это стратегическое пространство, где мы будем создавать будущее градостроительства для всего человечества. «Мы нуждаемся в открытых, инклюзивных городах и многостороннем сотрудничестве, поощряемом местными властями», - отметила она. По ее словам, эта деятельность должна обеспечивать социально-экономическое развитие и экологическую трансформацию городов.

Как считает правозащитник и журналист из Бангладеш Имтиаз Ахмед, трудности и возможности одинаковы для всех жителей трущоб. По его словам, дом для детей - это не просто физическое строение, а основа прав каждого ребенка. Ведь для ребенка, у которого нет дома, невозможно оставаться здоровым, получить доступ к таким фундаментальным правам, как чистая вода, гигиена и санитария, не имея крыши над головой. Отметив, что, когда дом неустойчив и небезопасен, образование становится недоступным, а все усилия превращаются в борьбу за выживание, И. Ахмед подчеркнул, что безопасный дом - это крепость, защищающая детей от насилия, и фундамент для их развития.

Соучредитель организации Slum Dwellers International (SDI) Селин Дкруз, как человек, тесно работавший с городской беднотой в Мумбаи, сказала, что хорошо понимает, что такое бесправие и что значит обрести силу впоследствии. Она отметила, что местные власти порой сталкиваются с большими проблемами в городе и оказываются беспомощными, не зная, с чего начать. Подчеркнув, что аналогичная ситуация сложилась в Мумбаи с 6 миллионами человек, проживающих в трущобах, С. Дкруз рассказала о работе, проводимой в направлении решения этой проблемы.

Представитель Глобального договора ООН Самир Мамедов сообщил, что основное внимание представляемой им структуры сосредоточено на социальной сфере, развитии и бизнесе. По его словам, они являются членской организацией, продвигающей ответственный бизнес и развитие для внедрения более устойчивых практик.

Отметив, что сегодня реалии бизнеса изменились, он сказал: «Устойчивость уже является частью акционерной стоимости. Это напрямую конвертируется в деньги, будь то в виде убытков или прибыли. Это требует инноваций. Как и в любой сфере бизнеса, здесь вы либо побеждаете, либо проигрываете».

По мнению же представителя Ангольской городской лаборатории Аны Кристины Инглес, безопасный дом - не просто убежище, это нечто большее. «Это означает доступ к возможностям, здоровью, образованию, но прежде всего - обретение стабильности, достоинства и чувства принадлежности к какому-то месту. Я пришла сюда, чтобы по личной воле и деятельностью внести вклад в борьбу каждой женщины и помочь создать необходимые условия для того, чтобы эти мечты сбылись. WUF - идеальная платформа для этого», - добавила она.

12:14

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку проходит церемония открытия ассамблей.

Как сообщает Report, сессию модерирует советник и главный эксперт по взаимодействию с заинтересованными сторонами Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Адитья Кумар.

Темой мероприятия стала дискуссия "Как мы можем превратить общие приоритеты в импульс для коллективных действий?".

Сессия объединяет элементы "сторителлинга" (storytelling), диалога высокого уровня и интерактивного участия с целью выявления общих приоритетов и стимулирования первых совместных обязательств участников форума.

Организаторы отмечают, что мероприятие проходит в условиях нарастающих глобальных вызовов, включая кризис доступного жилья, усиливающееся климатическое давление и углубление социального неравенства.

В этой связи открытие ассамблей выходит за рамки формальной церемонии и нацелено на активное вовлечение участников в процесс выработки итоговых решений форума.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

