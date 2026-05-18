Reuters: конфликт вокруг Ирана уже нанес мировой экономике ущерб в $25 млрд

Военный конфликт США и Израиля с Ираном уже обошелся мировым компаниям как минимум в $25 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ корпоративной отчетности компаний из США, Европы и Азии.

По данным агентства, последствия конфликта затронули сотни предприятий, столкнувшихся с ростом цен на энергоносители, перебоями в цепочках поставок и осложнением торговых маршрутов на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.

Как отмечает Reuters, не менее 279 компаний заявили, что были вынуждены принять меры для снижения финансовых потерь. Среди них — повышение цен на продукцию, сокращение объемов производства, приостановка дивидендных выплат и программ выкупа акций. Некоторые компании также отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, ввели топливные сборы или запросили государственную поддержку.

Наиболее серьезный удар, по оценкам аналитиков, пришелся на авиационную отрасль. Потери авиакомпаний оцениваются почти в $15 млрд, поскольку стоимость авиационного топлива за время конфликта выросла почти в два раза.

Кроме того, около 40 компаний из промышленного, химического и сырьевого секторов сообщили о планах повысить цены из-за зависимости от поставок нефтехимической продукции с Ближнего Востока.

При этом представители бизнеса указывают на сохраняющуюся неопределенность вокруг дальнейшего развития ситуации и возможных сроков урегулирования конфликта.