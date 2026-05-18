MV Hondius завершит рейс в Роттердаме после вспышки хантавируса на борту

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, 18 мая прибудет в порт Роттердама, где завершит свой рейс.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, власти Нидерландов готовят карантинные меры для 25 членов экипажа и двух медицинских работников, остающихся на судне. Также планируется проведение полной дезинфекции лайнера.

Для части членов экипажа, не имеющих нидерландского гражданства, уже подготовлены специальные карантинные помещения. При этом пока неизвестно, будут ли они находиться там весь рекомендованный 42-дневный период изоляции.

На фоне прибытия MV Hondius некоторые жители Нидерландов выразили обеспокоенность возможным несоблюдением карантинных требований, однако, как отмечается, большинство не ожидает возникновения новой пандемии.

Во время рейса на борту судна находились около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран. Впервые о вспышке инфекции на MV Hondius Всемирная организация здравоохранения сообщила 2 мая. По данным на 15 мая, зарегистрировано 10 случаев заболевания — восемь подтвержденных и два вероятных, включая три летальных исхода. Среди погибших — пожилая супружеская пара из Голландии и гражданин Германии.

Судно, эксплуатируемое компанией Oceanwide Expeditions, в начале месяца оказалось на мели у мыса Верде — конечного пункта маршрута. Высадка пассажиров была запрещена местными властями после выявления вспышки заболевания.

Позднее ВОЗ и ЕС обратились к Испании с просьбой организовать эвакуацию пассажиров через Канарские острова. После этого MV Hondius направился в Роттердам с минимальным составом экипажа и двумя дополнительными медицинскими специалистами на борту.

Специалисты отмечают, что хантавирус чаще всего передается через грызунов, однако в редких случаях возможна передача инфекции от человека к человеку при длительном тесном контакте. Инкубационный период заболевания может продолжаться до шести недель.

Пассажиры, члены экипажа и лица, контактировавшие с ними после высадки, были помещены на карантин в нескольких странах мира.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

