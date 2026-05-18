Экспорт Азербайджана в Армению с начала 2026 года превысил $9,6 млн

Азербайджан в январе-апреле 2026 года экспортировал в Армению товаров на сумму $9,646 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомтаможни.

Согласно данным, в течение апреля Азербайджан поставил в Армению продукции на $3,889 млн.

Объем косвенного импорта из Армении в Азербайджан за четыре месяца составил $960. В апреле импорт из этой страны не осуществлялся.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан экспортирует в Армению бензин и дизтопливо.