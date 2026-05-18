Анар Гулиев: «WUF13 является глобальным расширением дискуссий по устойчивому городскому развитию»

First News Media09:48 - Сегодня
«Сегодняшний день знаменует собой важный момент не только для Азербайджана, но и для всего мирового городского сообщества».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев, на официальной пресс-конференции, посвященной открытию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По словам Анара Гулиева, в ближайшие дни азербайджанская столица станет местом встречи для правительств, профсоюзов, международных организаций, финансовых институтов, научных кругов, гражданского общества, молодежи, женщин, частного сектора и местных сообществ. Всех их объединяет одна общая цель — формирование лучшего городского будущего для каждого.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что путь к WUF13 начался задолго до сегодняшнего дня. Начиная с 2021 года Азербайджан активно организует Национальные градостроительные форумы, которые создали важную внутреннюю платформу для диалога по вопросам устойчивого городского развития.

«Эти форумы объединили самых разных заинтересованных сторон для обсуждения будущего наших городов и населенных пунктов. Они способствовали укреплению национальной координации, определению приоритетов, обмену опытом и согласованию нашей политики с принципами Новой программы развития городов и Целями устойчивого развития. Что еще более важно, они укрепили культуру инклюзивного городского диалога, в рамках которого различные голоса и секторы вносили свой вклад в улучшение городов», — отметил А. Гулиев.

Национальный координатор WUF13 добавил, что данные Национальные градостроительные форумы во многих отношениях стали надежным фундаментом на пути к проведению глобального мероприятия в Баку. Они наглядно демонстрируют приверженность Азербайджана не только развитию городов, но и многостороннему сотрудничеству, взаимодействию с заинтересованными сторонами, а также практической реализации проектов.

«Сегодня проведение WUF13 в Баку является естественным продолжением этого пути — глобальным расширением тех национальных дискуссий, которые мы выстраивали на протяжении последних лет. Принимать Всемирный форум городов — это и большая ответственность, и яркое выражение доверия со стороны международного сообщества и ООН-Хабитат. Мы глубоко ценим это партнерство и тесное сотрудничество, благодаря которому проведение WUF13 стало возможным», — резюмировал Анар Гулиев.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

