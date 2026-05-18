Бельгия требует реформ от EBU и может отказаться от участия в «Евровидении-2027» 

Фламандский общественный вещатель VRT заявил, что не исключает отказ от участия Бельгии в «Евровидении-2027», если Европейский вещательный союз (EBU) не пересмотрит правила конкурса и не ужесточит условия участия стран.

VRT настаивает на необходимости реформ, включая более жёсткие критерии допуска участников и усиление позиции EBU по вопросам войны, насилия и прав человека, сообщает 1news.az со ссылкой на NL Times.

По словам представителя VRT, вероятность участия Бельгии в следующем конкурсе остаётся низкой: «Сегодня вероятность того, что VRT отправит артиста на конкурс в следующем году, невелика. Ожидаем от EBU сильный сигнал против войны и насилия и в поддержку прав человека».

Фламандский общественный вещатель также отмечает, что EBU недостаточно реагирует на их обеспокоенность – ранее VRT заявлял, что EBU «отказывается признать продолжающиеся страдания в Газе».

При этом участие Бельгии в конкурсе организовано поочерёдно: фламандский VRT и франкоязычный RTBF по очереди формируют заявку страны. RTBF представлял Бельгию в этом году - страна, которую представляла певица Essyla с песней «Dancing on the Ice», получила 36 баллов в финале конкурса, который прошёл в Вене.

