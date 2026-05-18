 Нидерланды могут вновь бойкотировать конкурс «Евровидение»
Общество

Феликс Вишневецкий10:30 - Сегодня
Нидерландские общественные вещатели NPO и AVROTROS заявили, что пока не принимают решения об участии страны в «Евровидении-2027», которое пройдёт в Болгарии.

Таким образом, сохраняется вероятность второго подряд бойкота конкурса после пропуска нынешнего года в Вене - позиция вещателей оставляет открытой возможность повторного отказа от участия, если Европейский вещательный союз (EBU) не пересмотрит свою политику и правила конкурса, сообщает 1news.az со ссылкой на NL Times. 

В этом году Нидерланды уже не участвовали в конкурсе - впервые за 24 года - присоединившись к Испании, Исландии, Ирландии и Словении; причиной стало то, что EBU не исключил Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Представитель NPO отметил, что вещатель ожидает официальной оценки EBU, которая должна быть представлена в следующем месяце: «Естественно, возникает вопрос, выйдут ли Нидерланды на сцену в Болгарии в следующем году. Прежде чем мы сможем что-либо сказать, мы ожидаем оценки EBU. На этой основе мы начнём переговоры с AVROTROS».

В AVROTROS подчеркивают, что внимательно следят за развитием ситуации и проведут консультации со всеми сторонами перед принятием решения.

В свою очередь директор «Евровидения» Мартин Грин признал в интервью RTL Nieuws, что отсутствие Нидерландов заметно для конкурса: «Это эмоционально затрагивает нас. У Нидерландов важная история участия и множество сильных выступлений». 

Он также подчеркнул, что ситуация остаётся сложной: «Никто не может оставаться равнодушным к происходящему на Ближнем Востоке. Но у нас 35 стран-участниц, и мы должны учитывать это». По его словам, организация делает всё возможное, чтобы вернуть Нидерланды на конкурс в следующем году.

