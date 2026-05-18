В Лондоне обсудили проекты в сфере образования, реализуемые Google в Азербайджане

В рамках Всемирного форума по образованию в Лондоне состоялась встреча между министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым и региональным директором Google по направлению Google for Education Колином Марсоном.

Oб этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Минобразования.

В ходе встречи были обсуждены развитие цифровой экосистемы в школах, внедрение облачных технологий в образовательных учреждениях, расширение использования инновационных онлайн-инструментов для учителей и учащихся, а также интеграция решений на основе искусственного интеллекта в учебный процесс.

Также были обсуждены проекты в сфере образования, реализуемые Google в Азербайджане. Было отмечено, что инструменты Google for Education, применяемые в "Цифровой школе", внесли вклад в расширение учебных возможностей в ряде образовательных учреждений.