Названо имя единственного школьника, показавшего лучший результат на выпускных экзаменах

Сегодня были объявлены результаты экзаменов, проведенных 19 апреля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр на выпускном экзамене для 11-х классов максимальный результат показал всего один человек. Им стал выпускник этого года полной средней школы села Ашагы Эйлис Ордубадского района Нахчывана - Бабазаде Айхан Асиман оглу. Он набрал на экзамене максимальные 300 баллов.

Отметим, что два года назад А. Бабазаде также продемонстрировал высокий результат на выпускных экзаменах в IX классе, став лучшим в районе.