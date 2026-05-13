«Евровидение-2026»: Когда и как голосовать за Азербайджан? - ФОТО - ВИДЕО

Завтра, 14 мая, в Вене состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2026» - певица JIVA (Джамиля Гашимова) - выступит в первой части второго полуфинала под номером 2 с песней «Just go», видео на которую на официальном YouTube-канале конкурса набрало более 600 тыс. просмотров.

Согласно правилам, зрители той или иной страны могут голосовать только в том полуфинале, в котором участвует их страна - то есть, азербайджанцы смогут принять участие в голосовании во втором полуфинале конкурса 14 мая. Особо подчеркнем, что голосовать за свою страну нельзя, но находящиеся за рубежом азербайджанцы могут поддержать JIVA в полуфинале.

«Готовы голосовать? Поддержите Азербайджан на пути в финал! Голосование откроется после последнего выступления», - обращается к поклонникам в соцсетях певица.

В полуфиналах голосование начинается после исполнения последней песни и длится около 18 минут - зрители из стран, которые не участвуют, могут голосовать во всех трех шоу в рамках блока «Остальной мир» на сайте www.esc.vote.

Также есть возможность проголосовать через официальное приложение, которое называется Eurovision Song Contest - оно доступно для устройств на Android, iOS и Windows, но проголосовать через приложение могут только зрители из стран-участниц «Евровидения».

