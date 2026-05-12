Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В ходе тушения пожара на складе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку вертолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершили уже 45 сбросов воды.
Как сообщает 1news.az, в общей сложности на охваченную огнем территорию было вылито 115 тонн воды. Сбросы продолжаются и в настоящее время.
Напомним, что сегодня утром на складе в поселке Локбатан вспыхнул сильный пожар. К ликвидации возгорания привлечены 182 человека личного состава МЧС, 40 единиц спецтехники и два вертолета. Распространение огня на большую площадь удалось предотвратить, пожар взят под контроль. В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные меры по полной ликвидации пламени.
10:12
Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар на складе в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку был взят под контроль.
Несмотря на сложность возгорания и ветреную погоду, распространение огня на более широкую территорию удалось предотвратить.
Как сообщает 1news.az, об этом заявили в пресс-службе МЧС.
В настоящее время операция по полной ликвидации пожара продолжается.
Будет предоставлена дополнительная информация.
09:58
12 мая 2026 года около 01:20 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из поселка Локбатан Гарадагского района.
Как сообщили 1news.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, на место происшествия была направлена бригада врачей.
По состоянию на 09:30 информация о пострадавших не поступала.
09:28
Товары вывозят в безопасную зону из склада в бакинском поселке Локбатан, где продолжается борьба с мощным пожаром.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, спасатели продолжают работы по обеспечению безопасности на территории горящего склада.
В ведомстве отметили, что параллельно с противопожарными мероприятиями осуществляется транспортировка находящихся на складе товаров в безопасное место.
08:53
В складском помещении, расположенном в посёлке Локбатан Гарадагского района города Баку, продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.
Как сообщает AПА, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.
Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, в настоящее время находится на месте происшествия.
08:33
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время проводятся работы по тушению пожара. На территорию направлены достаточное количество техники и личного состава МЧС. С целью ускорения тушения пожара к месту происшествия привлечены вертолеты авиаотряда МЧС.
По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.
В пресс-службе МВД сообщили, что в связи с пожаром на одном из складов в Гарадагском районе сотрудники полиции принимают необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, а также беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений.