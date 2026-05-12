 Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:50 - Сегодня
Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В ходе тушения пожара на складе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку вертолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершили уже 45 сбросов воды.

Как сообщает 1news.az, в общей сложности на охваченную огнем территорию было вылито 115 тонн воды. Сбросы продолжаются и в настоящее время.

Напомним, что сегодня утром на складе в поселке Локбатан вспыхнул сильный пожар. К ликвидации возгорания привлечены 182 человека личного состава МЧС, 40 единиц спецтехники и два вертолета. Распространение огня на большую площадь удалось предотвратить, пожар взят под контроль. В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные меры по полной ликвидации пламени.

10:12

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар на складе в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку был взят под контроль.

Несмотря на сложность возгорания и ветреную погоду, распространение огня на более широкую территорию удалось предотвратить.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время операция по полной ликвидации пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.

09:58

12 мая 2026 года около 01:20 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из поселка Локбатан Гарадагского района.

Как сообщили 1news.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, на место происшествия была направлена бригада врачей.

По состоянию на 09:30 информация о пострадавших не поступала.

09:28

Товары вывозят в безопасную зону из склада в бакинском поселке Локбатан, где продолжается борьба с мощным пожаром.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, спасатели продолжают работы по обеспечению безопасности на территории горящего склада.

В ведомстве отметили, что параллельно с противопожарными мероприятиями осуществляется транспортировка находящихся на складе товаров в безопасное место.

08:53

В складском помещении, расположенном в посёлке Локбатан Гарадагского района города Баку, продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.

Как сообщает AПА, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, в настоящее время находится на месте происшествия.  

08:33

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время проводятся работы по тушению пожара. На территорию направлены достаточное количество техники и личного состава МЧС. С целью ускорения тушения пожара к месту происшествия привлечены вертолеты авиаотряда МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.

В пресс-службе МВД сообщили, что в связи с пожаром на одном из складов в Гарадагском районе сотрудники полиции принимают необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, а также беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений.

Поделиться:
2821

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Политика

Меняются названия трех сел Губинского района

Общество

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Экономика

Персидский залив и новая реальность: как затягивающийся кризис вокруг Ирана бьет ...

Общество

В Азербайджане среднемесячная зарплата превысила 1 100 манатов

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Новая разметка на одной из улиц Баку вызвала замешательство у водителей - ВИДЕО

В детском саду Сумгайыта обнаружили предметы, похожие на снаряды

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Жительница Баку заявила о сексуальном насилии и угрозах со стороны родственников

Кэти Перри выступит с концертом в Баку - ВИДЕО

Пострадавший при взрыве в онкоцентре врач скончался - ОФИЦИАЛЬНО

Азербайджанская семья вернула детей, изъятых европейскими органами опеки - ФОТО

Последние новости

В Азербайджане среднемесячная зарплата превысила 1 100 манатов

Сегодня, 13:25

ЕС проведет первую в истории встречу с представителями «Талибана»

Сегодня, 13:13

Меняются названия трех сел Губинского района

Сегодня, 13:08

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 13:05

ВОЗ не наблюдает признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

Сегодня, 12:50

Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией bp - ФОТО

Сегодня, 12:40

Новая разметка на одной из улиц Баку вызвала замешательство у водителей - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

В детском саду Сумгайыта обнаружили предметы, похожие на снаряды

Сегодня, 12:10

Персидский залив и новая реальность: как затягивающийся кризис вокруг Ирана бьет по экономике региона

Сегодня, 12:07

В Нидерландах приземлились самолеты с пассажирами лайнера со вспышкой хантавируса

Сегодня, 12:03

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Сегодня, 11:58

МИД: российское предложение по АЭС может закрыть нужды Армении на «век вперед»

Сегодня, 11:55

Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:50

В Великобритании скоропостижно скончалась молодая азербайджанка

Сегодня, 11:40

Россия выступила за сопряжение МТК «Север – Юг» и Севморпути

Сегодня, 11:35

В Японию прибыл танкер с первой партией азербайджанской нефти

Сегодня, 11:30

Кража на 20 000 манатов: мужчина систематически похищал деньги и золото из дома родственника

Сегодня, 11:25

Тегеран пригрозил повысить уровень обогащения урана до 90%

Сегодня, 11:23

Как наушники и гаджеты превращают пешеходов в жертв ДТП?

Сегодня, 11:17

Москва обвинила ЕС в попытке вытеснить Россию из Армении

Сегодня, 11:15
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15