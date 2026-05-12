Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В ходе тушения пожара на складе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку вертолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершили уже 45 сбросов воды.

Как сообщает 1news.az, в общей сложности на охваченную огнем территорию было вылито 115 тонн воды. Сбросы продолжаются и в настоящее время.

Напомним, что сегодня утром на складе в поселке Локбатан вспыхнул сильный пожар. К ликвидации возгорания привлечены 182 человека личного состава МЧС, 40 единиц спецтехники и два вертолета. Распространение огня на большую площадь удалось предотвратить, пожар взят под контроль. В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные меры по полной ликвидации пламени.

10:12

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар на складе в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку был взят под контроль.

Несмотря на сложность возгорания и ветреную погоду, распространение огня на более широкую территорию удалось предотвратить.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время операция по полной ликвидации пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.

09:58

12 мая 2026 года около 01:20 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из поселка Локбатан Гарадагского района.

Как сообщили 1news.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, на место происшествия была направлена бригада врачей.

По состоянию на 09:30 информация о пострадавших не поступала.

09:28

Товары вывозят в безопасную зону из склада в бакинском поселке Локбатан, где продолжается борьба с мощным пожаром.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, спасатели продолжают работы по обеспечению безопасности на территории горящего склада.

В ведомстве отметили, что параллельно с противопожарными мероприятиями осуществляется транспортировка находящихся на складе товаров в безопасное место.

08:53

В складском помещении, расположенном в посёлке Локбатан Гарадагского района города Баку, продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.

Как сообщает AПА, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, в настоящее время находится на месте происшествия.

08:33

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время проводятся работы по тушению пожара. На территорию направлены достаточное количество техники и личного состава МЧС. С целью ускорения тушения пожара к месту происшествия привлечены вертолеты авиаотряда МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.

В пресс-службе МВД сообщили, что в связи с пожаром на одном из складов в Гарадагском районе сотрудники полиции принимают необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, а также беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений.