Пациентка обвиняет известного офтальмолога в потере зрения и требует вмешательства Генпрокуратуры

Фаига Мамедова18:20 - Сегодня
Жительница столицы Хаяла Кулиева утверждает, что ослепла на один глаз в результате халатности офтальмолога и неправильно проведенной операции в Funda Hospital.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Real Azərbaycan, инцидент произошел в феврале текущего года.

По словам пострадавшей, она обратилась к офтальмологу Имрану Джаруллазаде в клинику Funda Hospital (Наримановский район) из-за ухудшения зрения. Врач заявил о необходимости оперативного вмешательства, заверив, что процедура продлится всего 5–6 минут и не несет рисков.

Заявительница отметила: когда она пришла к врачу на следующий день после операции, факт неудачного исхода был признан, однако к ситуации отнеслись халатно. Спустя неделю обследование показало, что зрение прооперированного глаза еще больше ослабло, но врач объяснил это как «нормальное явление».

Согласно иску Х.Кулиевой, в последующие дни ситуация обострилась: в глазу начались гнойные выделения, появилось ощущение инородного тела и сильные боли, а зрение практически пропало. Несмотря на повторное обращение в Funda Hospital, её отправили домой.

Жалобщица указывает, что из-за усилившихся ночью болей она была экстренно доставлена в Институт глазных болезней, где ей сообщили, что данное состояние стало следствием врачебной ошибки. Позже Хаяла Кулиева выехала в Турцию, где была прооперирована в клинике Dünya Göz. Там ей поставили диагноз «эндофтальмит». По её словам, это серьезное и опасное заболевание глаз, требующее дополнительного вмешательства.

Потерпевшая заявляет, что неоднократные обращения к Имрану Джаруллазаде не дали результата: врач отказался признавать ответственность, заявив: «Жалуйтесь куда хотите».

Хаяла Кулиева отметила, что уже направила жалобу на имя генерального прокурора Камрана Алиева с требованием привлечь врача к уголовной ответственности. По словам женщины, ей нанесен как материальный ущерб, так и непоправимый вред здоровью в виде потери зрения.

Редакция 1news.az, в свою очередь, попыталась связаться с самим врачом, чтобы узнать и опубликовать мнение противоположной стороны, однако на наши звонки никто не ответил.

Также мы направили запрос в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время на наш запрос будет предоставлен официальный ответ.

