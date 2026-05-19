 Скандал на «Евровидении-2026»: Директор молдавского Гостелерадио подал в отставку - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий10:17 - Сегодня
Генеральный директор молдавской общественной телерадиокомпании Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану подал в отставку на фоне массового общественного возмущения, вызванного решением национального жюри в финале «Евровидения-2026», прошедшего в Вене 16 мая.

Moldpres сообщает, что В.Цуркану объявил об отставке на пресс-конференции, подчеркнув: «Высказанный голос является нашей ответственностью и прежде всего моей, как руководителя учреждения». 

Отметим, что Национальное жюри Молдовы присудило Румынии три балла и полностью проигнорировало Украину, что вызвало волну возмущения в интернете - с учётом тесных культурных и политических связей страны с обоими соседями. 

При этом молдавские телезрители проголосовали совершенно иначе, отдав Украине 10 баллов, а представительнице Румынии Александре Кэпитэнеску максимальные 12 баллов. 

Румынское издание HotNew отмечает, что разрыв между результатами жюри и публики удивил даже молдавскую ведущую, объявлявшую итоги. Маргарита Друцэ заявила, что решение жюри повергло её в шок, особенно с учётом того, насколько высоко публика оценила румынскую участницу. Полная картина голосования молдавского жюри выглядела следующим образом: Польша получила 12 баллов, Израиль - 10, Греция - 8, Болгария - 7, Норвегия - 6, а Румыния - лишь 3. 

Глава TRM заявил, что члены жюри «не приняли во внимание деликатные отношения между страной и её соседями». Объясняя своё решение, он добавил: «Наше отношение к Украине - это не ноль, а наши чувства к Румынии могут быть только чувством любви». Cообщается, что телерадиокомпания TRM заблаговременно дистанцировалась от скандала: компания официально заявила, что «жюри, присудившее баллы на «Евровидении», не отражает позицию Teleradio-Moldova», и подчеркнула, что не оказывала никакого влияния на решение независимой комиссии. 

На фото генеральный директор молдавской общественной телерадиокомпании Teleradio-Moldova Влад Цуркану 

Влад Сабайюк (Satoshi), представлявший Молдову на конкурсе и занявший 8-е место, призвал публику к спокойствию. В Instagram он подчеркнул, что именно реальное общественное мнение отражает голосование зрителей, а не решение жюри, и призвал не допускать разжигания ненависти: «Наши страны были и будут друзьями». 

Представительница Румынии Александра Кэпитэнеску, занявшая в финале 3-е место с песней «Choke Me», также в Instagram Stories призвала к солидарности, заявив: «Ни артисты, ни ведущие не виноваты - напротив, они показали нам свою поддержку, и Молдова проголосовала за Румынию». Исполнительница добавила, что с нетерпением ждёт выступлений в Кишинёве и сотрудничества с молдавскими артистами.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

