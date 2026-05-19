Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал начало добычи газа на новом месторождении.

"Очень скоро, вероятно, в начале следующего месяца, мы сообщим о начале добычи газа на новом месторождении", - сказал глава государства в интервью телеканалу Euronews.

Глава государства отметил, что наше сотрудничество с Европой в области энергетики началось некоторое время назад. «Особенно ускоренными темпами этот процесс пошел после 2020 года, когда мы ввели в эксплуатацию Южный газовый коридор, который сегодня обеспечивает природным газом 16 стран. Так, Азербайджан занимает первое место по такому показателю, как количество стран, куда мы поставляем трубопроводный газ. И это число растет. Десять государств-членов Европейского Союза являются нашими покупателями. А в общей сложности азербайджанский газ получают двенадцать европейских стран. Число таких стран растет. Растет и количество поступающих к нам обращений с просьбой начать сотрудничество.

И, к счастью, мы как следует подготовились к тому, что касается трубопроводной инфраструктуры, а также геологоразведки и добычи. Поэтому сейчас уровень добычи растет. Очень скоро, вероятно, в начале следующего месяца, мы сообщим о начале добычи газа на новом месторождении. Так что это беспроигрышная ситуация. Нам нужен премиальный рынок, которым является Европа. А Европе нужен альтернативный источник поставок, которым является Азербайджан. Таким образом мы объединили наши усилия и установили весьма плодотворное сотрудничество с Европейской комиссией», - сказал глава государства.