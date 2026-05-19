В России пройдут учения по ядерным силам: задействуют 64 тыс. военных и 7,8 тыс. единиц техники

Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проведут учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает российское оборонное ведомство.

"В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

К учениям привлечены более 64 тысяч военных и свыше 7,8 тысячи единиц техники, в том числе более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в частности, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.