Минэкономики Азербайджана о достигнутых с Грузией последних договоренностях

Азербайджан и Грузия еще раз подтвердили свое стратегическое партнерство подписанием комплексного пакета соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики и связанности.

Церемония подписания состоялась 18 мая в Баку с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, говорится в совместном межправительственном коммюнике.

Оба лидера подчеркнули значимость подписанных документов с точки зрения расширения сотрудничества, в частности, важную роль Азербайджана и Грузии в качестве хаба связанности для многих стран, а также необходимость дальнейшего углубления взаимодействия в этом направлении.

В число подписанных документов вошли межправительственные соглашения о поставках природного газа в Грузию, продолжении транзитных соглашений для дополнительных поставок азербайджанского природного газа на международные рынки, поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии в Турцию, а также Протокол Координационного совета, подтверждающий окончательную приемку и завершение модернизационных работ в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Для реализации вышеуказанных межправительственных соглашений соответствующие государственные энергетические компании обеих стран подписали Основные условия, определяющие ключевые коммерческие параметры контрактов, которые будут заключены не позднее 15 октября 2026 года.

Кроме того, между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), ООО «SOCAR Midstream Operations» (SMO) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) были подписаны Основные условия по Операционному соглашению, определяющему условия эксплуатации грузинского участка Западного экспортного трубопровода, включая нефтяной терминал Супса и связанную с ним инфраструктуру.

Протокол Координационного совета также оформил передачу соответствующей железнодорожной инфраструктуры совместному предприятию ООО «Железные дороги БТК» для контроля над управлением железнодорожной линией, что является важным шагом в укреплении региональной связанности. Стороны дополнительно пришли к соглашению о возобновлении с 26 мая 2026 года ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.