Во Франции изолировали 1700 пассажиров лайнера из-за вспышки кишечной инфекции

Более тысячи пассажиров лайнера у берегов Бордо не могут сойти на берег после вспышки гастроэнтерита, заболевшими считаются около 50 человек.

В среду более 1 700 человек оказались изолированы на борту круизного лайнера в Бордо на юго-западе Франции после смерти одного из пассажиров и появления у десятков других симптомов, связанных с подозреваемой вспышкой гастроэнтерита, сообщают французские СМИ.

«Согласно информации, переданной прошлой ночью капитаном судна, симптомы, соответствующие острой кишечной инфекции, наблюдались примерно у 50 пассажиров», – говорится в пресс-релизе местных органов здравоохранения.

Этими пассажирами немедленно занялся судовой врач; их изолировали в каютах.

Круизный лайнер Ambition компании Ambassador Cruise Line вышел 6 мая с Шетландских островов к северу от Шотландии, сделал остановки в Белфасте в Северной Ирландии и Ливерпуле в Англии, после чего прибыл в Бордо, откуда должен был отправиться в Испанию.

Региональное агентство здравоохранения Новой Аквитании сообщило, что на борт направлена бригада медиков для оценки эпидемиологической ситуации, а отделение инфекционных заболеваний Университетской клиники Бордо в настоящее время собирает образцы для анализов.

«Нет оснований связывать эту вспышку на круизном судне, прибывшем из Белфаста и Ливерпуля, со случаями хантавирусной инфекции, выявленными на судне MV Hondius», – заявили французские власти здравоохранения.

В качестве меры предосторожности, «учитывая заразный характер заболеваний типа гастроэнтерита и в ожидании результатов анализов», местные власти решили приостановить высадку пассажиров и членов экипажа и ограничить контакты с портом.

По их словам, первичные анализы исключили вспышку норовируса – крайне заразной формы гастроэнтерита, вызывающей рвоту и диарею, – однако дополнительные исследования все еще продолжаются.

Возможность пищевого отравления не исключается.

Пик проявления симптомов у пассажиров Ambition пришелся на понедельник, когда судно стояло в порту Бреста, отметили официальные лица.

Источник: euronews.com