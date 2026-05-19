AZAL возобновил рейсы в Нахчыван, приостановленные из-за погодных условий

Азербайджанские авиалинии (AZAL) возобновили выполнение рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, временно приостановленных из-за неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время рейсы по указанному направлению выполняются в соответствии с плановым расписанием, сообщает 1news.az со ссылкой на AZAL.

Вместе с тем AZAL продолжает постоянно отслеживать нестабильную метеорологическую обстановку в регионе и принимает необходимые оперативные решения в целях обеспечения безопасности полётов.