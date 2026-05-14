Чем Си Цзиньпин угощал «любителя McDonald’s» Дональда Трампа

В ходе государственного визита в Китай президент США Дональд Трамп принял участие в торжественном ужине, организованном председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает New York Post, меню ужина включало ряд изысканных блюд китайской и международной кухни. Среди них — лобстер в томатном супе, хрустящие говяжьи рёбра, пекинская утка, сезонные овощи, а также лосось, приготовленный в горчичном соусе.

На столе также были представлены блюда из свинины, булочки с начинкой, десерты в форме морских раковин, а также тирамису и мороженое.

Отмечается, что для Дональда Трампа, известного своей любовью к фастфуду, в частности к продукции McDonald’s, подобное меню стало заметным отходом от его привычного рациона.

По данным издания, ужин стал частью официальной программы визита и был направлен на укрепление дипломатических отношений между США и Китаем.