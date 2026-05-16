Джон Траволта удивил фанатов новым имиджем в Каннах - ФОТО

Голливудский актер и режиссер Джон Траволта привлек к себе повышенное внимание на 79-м Каннском кинофестивале, появившись на красной дорожке в кардинально изменившемся образе.

15 мая 72-летняя звезда мирового кинематографа посетил премьеру своего дебютного художественного фильма в качестве режиссера — семейной приключенческой драмы «Пропеллер: В один конец ночным рейсом» (Propeller One-Way Night Coach). На мероприятии Траволта продемонстрировал публике новый стиль: белый шерстяной берет во французском стиле, круглые очки в тонкой металлической оправе и аккуратно ухоженную темную бороду. Актер был одет в строгий черный костюм-тройку с белой рубашкой, галстуком и нагрудным платком. Необычный и помолодевший вид артиста бурно обсуждался в социальных сетях, где многие поклонники признались, что едва узнали актера.

На ковровой дорожке режиссера сопровождала его 26-летняя дочь Элла Блю Траволта, которая сыграла одну из ролей в его картине. Отец и дочь скоординировали свои образы, выбрав для знакового вечера элегантные наряды черного цвета. Перед началом официального показа художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо преподнес Траволте неожиданный сюрприз, вручив ему почетную «Золотую пальмовую ветвь» за выдающийся вклад в мировой кинематограф и поп-культуру. Растроганный актер поблагодарил руководство смотра за признание, назвав эту награду честью, превосходящей премию «Оскар».

Проект «Пропеллер: В один конец ночным рейсом», представленный в Каннах, основан на одноименной детской повести самого Траволты, опубликованной в 1997 году. Фильм, созданный при поддержке стримингового сервиса Apple TV, рассказывает историю восьмилетнего мальчика, который в 1962 году вместе с матерью отправляется в Голливуд и открывает для себя мир авиации. Джон Траволта, известный своим многолетним увлечением пилотированием, выступил в этой автобиографической картине не только как режиссер, сценарист и сопродюсер, но и как рассказчик за кадром. Официальный мировой релиз ленты на цифровых платформах запланирован на 29 мая 2026 года.