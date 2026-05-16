 Джон Траволта удивил фанатов новым имиджем в Каннах - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Джон Траволта удивил фанатов новым имиджем в Каннах - ФОТО

First News Media22:12 - Сегодня
Джон Траволта удивил фанатов новым имиджем в Каннах - ФОТО

Голливудский актер и режиссер Джон Траволта привлек к себе повышенное внимание на 79-м Каннском кинофестивале, появившись на красной дорожке в кардинально изменившемся образе.

15 мая 72-летняя звезда мирового кинематографа посетил премьеру своего дебютного художественного фильма в качестве режиссера — семейной приключенческой драмы «Пропеллер: В один конец ночным рейсом» (Propeller One-Way Night Coach). На мероприятии Траволта продемонстрировал публике новый стиль: белый шерстяной берет во французском стиле, круглые очки в тонкой металлической оправе и аккуратно ухоженную темную бороду. Актер был одет в строгий черный костюм-тройку с белой рубашкой, галстуком и нагрудным платком. Необычный и помолодевший вид артиста бурно обсуждался в социальных сетях, где многие поклонники признались, что едва узнали актера.

На ковровой дорожке режиссера сопровождала его 26-летняя дочь Элла Блю Траволта, которая сыграла одну из ролей в его картине. Отец и дочь скоординировали свои образы, выбрав для знакового вечера элегантные наряды черного цвета. Перед началом официального показа художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо преподнес Траволте неожиданный сюрприз, вручив ему почетную «Золотую пальмовую ветвь» за выдающийся вклад в мировой кинематограф и поп-культуру. Растроганный актер поблагодарил руководство смотра за признание, назвав эту награду честью, превосходящей премию «Оскар».

Проект «Пропеллер: В один конец ночным рейсом», представленный в Каннах, основан на одноименной детской повести самого Траволты, опубликованной в 1997 году. Фильм, созданный при поддержке стримингового сервиса Apple TV, рассказывает историю восьмилетнего мальчика, который в 1962 году вместе с матерью отправляется в Голливуд и открывает для себя мир авиации. Джон Траволта, известный своим многолетним увлечением пилотированием, выступил в этой автобиографической картине не только как режиссер, сценарист и сопродюсер, но и как рассказчик за кадром. Официальный мировой релиз ленты на цифровых платформах запланирован на 29 мая 2026 года.

Поделиться:
660

Актуально

Мнение

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Общество

В Вене стартовал финал конкурса «Евровидение 2026» — ПРЯМОЙ ЭФИР

Политика

В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку - грозы, в регионах - снег и град - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В мире

Джон Траволта удивил фанатов новым имиджем в Каннах - ФОТО

CENTCOM заявил о перенаправлении 78 коммерческих судов с начала блокады Ирана

Украина нарастит количество и дистанцию дальнобойных ударов по объектам в России

Китай и США заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Трамп полагает, что сможет добиться капитуляции Ирана

Во Франции изолировали 1700 пассажиров лайнера из-за вспышки кишечной инфекции

Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ

Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

Последние новости

В Вене стартовал финал конкурса «Евровидение 2026» — ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня, 23:00

Премьер-министр Испании поддержал Ламина Ямаля за демонстрацию флага Палестины

Сегодня, 22:50

15-летний вингер «Карабаха» покоряет Юношескую лигу УЕФА - ВИДЕО

Сегодня, 22:30

Джон Траволта удивил фанатов новым имиджем в Каннах - ФОТО

Сегодня, 22:12

WUF13 представил подробную схему общественного транспорта в период сессии

Сегодня, 21:54

Хаби Алонсо возглавит лондонский «Челси»

Сегодня, 21:36

CENTCOM заявил о перенаправлении 78 коммерческих судов с начала блокады Ирана

Сегодня, 21:21

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии сезона-2025/26

Сегодня, 20:52

На территории Азербайджана сохраняются интенсивные осадки, местами выпал град

Сегодня, 20:36

Церемония открытия WUF13 начнется с поднятия флагов ООН и Азербайджана

Сегодня, 20:20

Исполнительный директор UN-Habitat поприветствовала участников WUF13 из Баку - ВИДЕО

Сегодня, 20:04

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Сабах»

Сегодня, 19:50

Украина нарастит количество и дистанцию дальнобойных ударов по объектам в России

Сегодня, 19:30

Китай и США заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

Сегодня, 19:06

Число пострадавших в ДТП с поездом и автобусом в Бангкоке возросло до 32 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:51

В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:37

В селе Шукюрбейли еще 18 семьям вручены ключи от новых домов

Сегодня, 18:25

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Сегодня, 18:10

Непогода в Нахчыване: AZAL приостановил авиасообщение с регионом

Сегодня, 18:06

NYT: США могут готовить операцию по захвату Рауля Кастро

Сегодня, 17:58
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25