Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США совместно с военными Нигерии ликвидировали второго по значимости главаря террористической группировки «Исламское государство», Абу Биляля аль-Майнуки.

«Абу Биляль аль-Майнуки, второй по значимости в ИГ по всему миру, думал, что сможет скрыться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий. Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев», — написал лидер США в Truth Social.