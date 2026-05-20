Россельхознадзор ограничивает ввоз цветов из Армении

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.

Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России, сообщается на сайте ведомства.

Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. При ввозе 96,2 млн шт. цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год.