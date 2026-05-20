22 человека отравились во время поминок в Самухе — среди пострадавших есть дети

First News Media21:40 - Сегодня
В Самухском районе во время поминальной церемонии произошло массовое отравление.

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент зафиксирован в селе Ляк.

По предварительным данным, 22 человека, участвовавшие в мероприятии, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Им оказана необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что среди отравившихся есть и несовершеннолетние.

Также стали известны имена пострадавших. Среди них: Расим Алиев, Г. М. (2009), Султанбей Алиев (1966), Ф. Д. (2013), Гюллю Байрамова (1982), А. Д. (2022), Р. Э. (2010), Н. С. (2019), Кыргызыбай Мамедов (1948), Гюльназ Мамедова (1990), Алмаз Алиева (1981), Гюльнар Ашрафли (1985), Кёнюль Ашрафли (1984), Н. Д. (2011), Кызханым Юсифова (1968), Махаббат Бабаева (1968), Гюльчохра Абдулрахманова (1979), М. С. (2021), Тахмина Велиева (1989), С. М. (2021), С. Э. (2013), Байрамов Лейлихандар (1958).

22 человека отравились во время поминок в Самухе — среди пострадавших есть дети

22 человека отравились во время поминок в Самухе — среди пострадавших есть дети

