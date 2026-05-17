 ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

First News Media12:37 - Сегодня
ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

Во время интенсивных дождей Служба объединённого водоснабжения крупных городов при Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) переведена на усиленный режим работы для отвода скопившейся дождевой воды.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ADSEA, ответственные сотрудники агентства и водоканальных управлений проводят работы в различных районах столицы.

В частности, очищаются канализационные линии на улицах И. Ахлиманова в посёлке Говсан и И. Сулейманова в посёлке Зых Сураханского района. Также ведётся откачка воды в посёлке Бакиханов Сабунчинского района, на улицах Явера Алиева и Яшара Алиева, на пересечении проспекта Нефтчиляр с улицей Бюльбюля в Сабаильском районе, на улице Мазахира Рустамова в Хатаинском районе, у насосной станции №3, моста Багирова и на других территориях.

Отмечается, что работы продолжаются в интенсивном и неотложном режиме.

Поделиться:
472

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини - ФОТО ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял главного министра пакистанской провинции Пенджаб - ...

Политика

В Баку выпало почти в три раза больше месячной нормы осадков

Политика

Темби Нкадименг: «В Баку мы увидели красивый, удивительно чистый город и интегрированное планирование»

Президент организации GenderCC: Инфраструктурные дефициты напрямую повышают уязвимость женщин

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

Представитель Узбекистана: Главным критерием становится не количество построенного жилья, а качество жизни города

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Ирада Зейналова: Я не русская, я - наполовину азербайджанка - ВИДЕО

В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ВИДЕО

Иран и Пакистан обсудили перспективы возобновления переговоров с США

Последние новости

В Баку устраняются последствия интернсивных дождей

Сегодня, 13:42

Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:35

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:30

Темби Нкадименг: «В Баку мы увидели красивый, удивительно чистый город и интегрированное планирование»

Сегодня, 13:25

Президент организации GenderCC: Инфраструктурные дефициты напрямую повышают уязвимость женщин

Сегодня, 13:20

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

Сегодня, 13:06

Гада Абдельлатиф: Нынешний Всемирный форум городов делает серьезный акцент на практической реализации

Сегодня, 12:47

Представитель Узбекистана: Главным критерием становится не количество построенного жилья, а качество жизни города

Сегодня, 12:45

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

Сегодня, 12:37

Сами Хиджави: масштаб и уровень организации WUF13 в Баку выглядят внушительно

Сегодня, 12:25

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:23

Президент Ильхам Алиев принял главного министра пакистанской провинции Пенджаб - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:17

В рамках WUF13 проходит церемония открытия ассамблей

Сегодня, 12:14

Анар Гулиев: В рамках сессии состоится презентация Генерального плана Баку

Сегодня, 12:01

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Сегодня, 11:55

Филипп Киркоров помог Болгарии победить на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:49

Представитель Саудовской Аравии: Сегодня во всем мире пересматриваются подходы к урбанизации

Сегодня, 11:45

Раскрыто, кто единственный отдал баллы Азербайджану на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом для участия на WUF13

Сегодня, 11:21

На WUF13 будут представлены генпланы 79 азербайджанских городов

Сегодня, 11:17
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25