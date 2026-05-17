ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

Во время интенсивных дождей Служба объединённого водоснабжения крупных городов при Агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) переведена на усиленный режим работы для отвода скопившейся дождевой воды.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ADSEA, ответственные сотрудники агентства и водоканальных управлений проводят работы в различных районах столицы.

В частности, очищаются канализационные линии на улицах И. Ахлиманова в посёлке Говсан и И. Сулейманова в посёлке Зых Сураханского района. Также ведётся откачка воды в посёлке Бакиханов Сабунчинского района, на улицах Явера Алиева и Яшара Алиева, на пересечении проспекта Нефтчиляр с улицей Бюльбюля в Сабаильском районе, на улице Мазахира Рустамова в Хатаинском районе, у насосной станции №3, моста Багирова и на других территориях.

Отмечается, что работы продолжаются в интенсивном и неотложном режиме.