Анар Гулиев: Азербайджан готов оказать поддержку Мексике в подготовке к проведению WUF14

Азербайджан готов оказать поддержку Мексике в подготовке к успешному проведению WUF14.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, выступая с заявлением по итогам первого дня 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Хочу тепло поздравить Мексику как следующую страну-хозяйку Всемирного форума городов. Мы будем рады поделиться опытом Азербайджана, извлеченными уроками и операционными практиками WUF13, а также поддержать плавный и успешный переход к следующему форуму. Укрепление преемственности между странами-хозяйками - важная часть формирования более сильного и эффективного наследия форума", - сказал Гулиев.

