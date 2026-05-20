ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о высоком риске дальнейшего распространения на региональном уровне лихорадки Эбола, вспышка которой произошла в Демократической Республике Конго (ДРК) и в Уганде, сообщает Associated Press.

В то же время ВОЗ заверила в низкой вероятности распространения Эболы на глобальном уровне.

Число подтвержденных случаев заражения Эболой в ДР Конго выросло за сутки с 30 до 51, отметил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Уганде, как и сообщалось накануне, пока подтверждены только два случая заражения.

Кроме того, на настоящий момент в регионе выявлено около 600 предполагаемых случаев заболевания и 139 смертей, предположительно от заболевания.

Ранее ВОЗ в связи со вспышкой Эболы объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. По данным организации, средний коэффициент летальности при эболавирусной инфекции составляет около 50%.