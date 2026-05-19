Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

Поезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку будут курсировать на ежедневной основе.

Согласно информации АЖД, поезд будет отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. В обратном направлении состав будет отправляться из Тбилиси в 21:00 и прибывать в Баку на следующий день в 06:24.

На территории Азербайджана поезд будет останавливаться на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Биляджари, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кесик. В Грузии предусмотрены остановки на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале.

Дополнительная информация по данному маршруту будет представлена позже.