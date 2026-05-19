 Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

First News Media22:21 - Сегодня
Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

Поезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку будут курсировать на ежедневной основе.

Согласно информации АЖД, поезд будет отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. В обратном направлении состав будет отправляться из Тбилиси в 21:00 и прибывать в Баку на следующий день в 06:24.

На территории Азербайджана поезд будет останавливаться на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Биляджари, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кесик. В Грузии предусмотрены остановки на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале.

Дополнительная информация по данному маршруту будет представлена позже.

Поделиться:
1162

Актуально

Политика

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

Политика

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

В мире

Трамп об Иране: нам придется нанести по ним очередной крупный удар

Политика

В истории WUF впервые по инициативе Азербайджана проведен Форум НПО WUF13 - ФОТО

Политика

Между Азербайджан и Суданом вводится взаимный безвизовый режим для владельцев диппаспортов - ФОТО

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

Эмин Амруллаев встретился с новоназначенным заместителем гендиректора ЮНЕСКО

Азербайджано-белорусские отношения развиваются на уровне стратегического партнерства

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

Анар Гулиев: Азербайджан готов оказать поддержку Мексике в подготовке к проведению WUF14

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ВИДЕО

Последние новости

Официальные лица D-8 провели на WUF13 диалог по устойчивым городам и энергетическому переходу

Сегодня, 23:30

Сгорел еще один объект владельца «EuroHome»

Сегодня, 23:10

Между Азербайджан и Суданом вводится взаимный безвизовый режим для владельцев диппаспортов - ФОТО

Сегодня, 23:00

В Уганде запретили рукопожатия при встречах

Сегодня, 22:40

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

Сегодня, 22:21

Туристы принялись делать селфи на туше кита Тимми - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Трамп: Си Цзиньпин заверил США в отсутствии планов поставлять оружие Ирану

Сегодня, 21:40

Эмин Амруллаев встретился с новоназначенным заместителем гендиректора ЮНЕСКО

Сегодня, 21:20

Трамп об Иране: нам придется нанести по ним очередной крупный удар

Сегодня, 21:00

Азербайджано-белорусские отношения развиваются на уровне стратегического партнерства

Сегодня, 20:40

В Новханы горит известный отель — ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Путин прибыл в Китай с государственным визитом

Сегодня, 20:15

Вынесен приговор мужчине, который обрил и избил жену

Сегодня, 20:00

Азербайджан растет: население страны продолжает увеличиваться

Сегодня, 19:45

В истории WUF впервые по инициативе Азербайджана проведен Форум НПО WUF13 - ФОТО

Сегодня, 19:30

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

Сегодня, 19:15

В АзТУ сообщили о скоропостижной смерти еще одного студента

Сегодня, 19:00

Талибы узаконили детские браки, приравняв молчание девочек к согласию

Сегодня, 18:45

Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства

Сегодня, 18:30

Завершился третий день 13-й сессии Всемирного форума городов

Сегодня, 18:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25